В Киеве на аукционе будут продавать картину Репина

27 марта в Киеве аукционный дом «Корнес» выставит на продажу картину российского художника Ильи Репина «Три дамы за рукоделием», созданную в 1911 году.

Об этом УНИАН сообщили в «Корнесt».

С 20 по 26 марта все желающие смогут посмотреть на работу И.Репина в столичном музее «Духовные сокровища Украины» на предаукционной выставке «Коллекционная живопись ХИХ–ХХ в.в.».

По словам организаторов торгов, живопись И.Репина редко попадает на аукционы и в этот раз будет впервые представлена на официальных торгах в Украине.

Картина сертифицирована экспертами Государственной Третяковской галереи (Москва) и оценена аукционным домом в 120–150 тыс. долларов.

Также в Украине впервые прозвучат имена известных на западном арт-рынке Жени Минаш – знаменитой французской художницы родом из Мелитополя, основательницы Женского союза художниц Франции, и Жуля Шере – французского графика, который открыл Парижу феномен художественной афиши и положил начало искусству плаката.

Открытие выставки состоится 19 марта в 19.00.