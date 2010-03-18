Стартовал украинско-бельгийский проект оптимизации движения в Одессе

Специалисты одесского городского управления транспортного комплекса и фламандского университета им. Гента начали реализацию совместного украинско-бельгийского проекта «Наращивание потенциала и способы планирования пропускной способности городской транспортной системы Одессы».

Как сообщил УНИАН первый вице-мэр Одессы Анатолий ВОРОХАЕВ, «с целью увеличения пропускной способности транспортных магистралей в Одессе будут выполнены работы по оптимизации транспортных потоков, определению наиболее подходящих мест для парковок автотранспорта и синхронизации светофорного комплекса облцентра».

По его словам, стоимость проекта составляет свыше 100 тыс. евро, причем мэрия Одессы оплатит всего 15% работ, остальные 85% профинансирует правительство Фландрии (Бельгия) в рамках Соглашения о реализации в Украине ряда консалтинговых и инженеринговых проектов, заключенного в 2009 году между правительствами Украины и Фландрии (Бельгия).

Как отметил профессор университета им. Гента Дирк ЛАУВЕРС, который будет координировать работу специалистов из Фландрии, бельгийские и украинские инженеры- дорожники разработают «мастер-план» транспортной системы города, включающий установку программных средств по транспортному моделированию и обучению местных организаторов транспортного комплекса прогнозированию автомобильных потоков и минимизации заторов на дорогах.

«Мы также намерены опробовать в Одессе концепции организации движения транспорта, действующие в европейских странах, - добавил Д.ЛАУВЕРС. – Однако разработчики программы будут, прежде всего, учитывать специфику Одессы, а не копировать схемы, действующие в других городах и странах».