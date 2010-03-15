Автомобиль херсонского губернатора врезался в троллейбус

Служебный автомобиль председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА «Фольксваген Туарег» врезался в городской троллейбус.

Как сообщил источник УНИАН в облуправлении ГАИ, вследствие ДТП никто из людей не пострадал. ДТП произошло вчера (14 марта) вечером в Херсоне на перекрестке ул. Перекопская и Черноморская, сообщил источник.

Официально ГАИ пока не комментирует инцидент.

Вместе с тем, сам Б. СИЛЕНКОВ в телефонном разговоре подтвердил факт ДТП и отметил, что в момент аварии его в авто не было.

«Предварительно, авария произошла из-за невнимательности водителя. Машина сейчас на штрафплощадке ГАИ ожидает соответствующей экспертизы», - сказал Б. СИЛЕНКОВ.

При этом глава облгосадминистрации заявил, что его удивляет - учитывая состояние дорожного покрытия в областном центре и на некоторых автодорогах области, - как служебные автомобили ОГА, которые много ездят по дорогам региона, до сих пор почти все целы.