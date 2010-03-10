На крымской трассе столкнулись две фуры: у одной оторвало кабину

На трассе Симферополь - Евпатория в Крыму столкнулись два грузовых автомобиля, в результате у одной фуры оторвалась кабина, водитель получил многочисленные травмы ног.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла сегодня в пригороде Симферополя.

По словам очевидцев, перед пешеходным переходом грузовик притормозил на "красный", ехавшая за ним фура MAN не успела вовремя остановиться и врезалась в машину.

"В результате мощного удара у MANа оторвало кабину и отнесло на несколько метров Водителя фуры, 53-летнего мужчину, зажало деформированным металлом", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели использовали гидроножницы для разрезания металла и домкрат, чтобы извлечь пострадавшего, у которого были зажаты ноги, из машины.

Мужчину достали из кабины и передали медикам. Он госпитализирован.