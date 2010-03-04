Тимошенко уходит, чтобы вернуться и отомстить?

Увольнение Юлии Тимошенко с поста премьера позволит ей вернуться в привычную оппозиционную среду, решить ряд тактических задач и начать новый раунд борьбы за обладание максимальной полнотой власти. Тимошенко не станет заявлять, подобно Ющенко в 2001 году, что она «уходит, чтобы вернуться». Она постарается вернуться, чтобы отомстить.

Процесс расставания Тимошенко с премьерским креслом был окружен элементами мелодраматичности, которые по душе избирателям, привыкшим видеть в украинской политике элемент шоу. Премьерская раскладушка чуть не превратилась в последнюю баррикаду в схватке за независимость Украины. Это при том, что, по большому счету, после поражения в Высшем административном суде Юлии Владимировне следовало слагать с себя полномочия, но она предпочла действовать в формате мыльных опер. Лидер БЮТ и ее приближенные небезуспешно разыгрывают «историю любви и смерти» - беззаветной преданности Родине и краха надежд, вызванного предательством отдельных личностей. Телезрителям нравится, к тому же Юлия Тимошенко давно привыкла, что ее пламенным заявлениям избиратели верят куда охотнее, чем самым выверенным аргументам оппонентов.

По этой же причине Тимошенко не стоит опасаться обещанного «регионалами» аудита использования государственных средств. Юлия Владимировна ведь уже успела ввинтить в сознание миллионов, что живет в «скромном арендованном домике», а на наряды от Луи Виттона сбрасывается по копеечке вся семья. К тому же с момента старта активной политической деятельности леди Ю против нее не смогли найти эффективное противоядие. Женщины-политики на фоне главной «сердечницы» теряются или сбиваются на базарное хамство, что их имидж отнюдь не улучшает. Отсидка в СИЗО, устроенная Юлии Тимошенко еще при Кучме, не сломила ее, а лишь укрепила уверенность в способности добиться максимальных властных полномочий.

На этот раз Тимошенко уходит в оппозицию после двух лет пребывания во власти, она вооружена не только статистическими данными, но и реальными знаниями о состоянии экономики страны. Юлия Владимировна не случайно подчеркнула, что сразу после увольнения правительства ответственность за Украину ложится на Виктора Януковича. Тимошенко же окажется в нише «проевропейской оппозиции», с азиатской безжалостностью критикующей все действия новой власти. Оснований для этого достаточно: миф о преодолении экономического кризиса «регионалы» поддерживать не смогут. Любой промах «правительства Януковича» (можно не сомневаться, что такой ярлык бютовские пропагандисты постараются прикрепить новому составу Кабинета министров) будет детально разбираться, а информация о нем – тиражироваться.

Первым на очереди объектом критики является проект Государственного бюджета на текущий год, в котором Юлия Владимировна с помощью общественности попытается отыскать следы предвыборных обещаний главы государства. А не найдя их – сообщит всему миру о том, что Янукович не только фальсифицировал результаты президентских выборов, но и не собирается выполнять свои обещания. Леди Ю не нужно будет искать внимания прессы: ее хлесткие оценки будут ложиться на благодатную почву 45-процентной поддержки ее кандидатуры избирателями во втором туре президентской гонки.

Еще одна актуальная для лидера БЮТ задача: чистка партийно-блочных рядов. Надежды на роспуск Верховной Рады путем сложения мандатов членами «сердечной» фракции практически нет, поэтому самое время устроить показательные экзекуции над сомневающимися и колеблющимися. Тимошенко сегодня нужны не столько олигархи, стремящиеся контролировать финансовые потоки, сколько надежные исполнители, «солдаты партии», способные с приходом весны организовать массированное наступление на новую власть. Януковичу не приходится рассчитывать на работу в тепличных условиях даже в случае создания устойчивой коалиции: в рядах БЮТ достаточно юристов, желающих доказать вождю свою полезность и умение делать невозможное возможным.

Юлия Владимировна успела артикулировать собственное стремление стать лидером демократических сил. Понятно, что не будет никаких праймериз, всенародного обсуждения и напряженной политической борьбы. За пять лет президентской каденции Ющенко Тимошенко ловко конвертировала его рейтинг в собственную популярность, а сегодня «контрольно» обвиняет Виктора Андреевича и Арсения Яценюка в сотрудничестве с Януковичем. Не приходится сомневаться, что все непосредственные участники голосования за увольнение Тимошенко будут публично преданы анафеме, а с теми, у кого хватит дальновидности не нажимать кнопку «за», Юлия Владимировна разберется впоследствии по отдельности. Например, Сергею Тигипко, чей поход за премьерским портфелем оказался куда менее успешным, чем участие в президентской гонке, лидер БЮТ вполне может предложить сотрудничество в качестве младшего политического партнера.

Что предложит Тимошенко своим сторонникам (читай – будущим избирателям)? Можно сказать, что план действий будет уже привычным. Первое – идея проведения досрочных парламентских выборов, дабы БЮТ мог вернуться к власти, второе – референдум по вопросам конституционного устройства, на котором президента необходимо лишить всех полномочий, за исключением представительских, десерт – песнь о засилье олигархов, мешающих Юлии Владимировне спасать Украину. Этот «электоральный ланч» давно в личном меню леди Ю, и отказываться от него в нынешних условиях смысла нет.

Напоследок стоит отметить, что главным оппонентом Тимошенко является она сама, зачастую заигрывающаяся и демонстрирующая неразборчивость при подборе политических ассистентов. Один на один противостоять лидеру БЮТ не рискует ни один политик высшего эшелона, энергичность лидера БЮТ провоцирует создание антиюлианских альянсов. Пребывание в оппозиции для Юлии Тимошенко выгодно тем, что она не только не будет нести ответственности за ситуацию в стране, но и оперативно «обнулит» результаты своего премьерства. С единственной целью – снова начать борьбу за власть, на этот раз – в максимальном объеме полномочий.

Евгений Магда