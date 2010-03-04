ДТП на трассе Киев – Чоп: 1 погибший, 4 раненых

Неподалёку от села Нелипино Свалявского района Закарпатской области, на автодороге Киев – Чоп, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще четыре человека с травмами госпитализированы. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 45 автоаварий, в которых погибли три человека, и травмированы 63 человека.