«Богдан» прогнозирует падение автомобильного рынка Украины

Рынок новых легковых автомобилей в Украине в 2010 году составит не более 120 тыс. единиц техники и таким образом опять продемонстрирует падение более чем на 26% по сравнению с 2009 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил журналистам президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

«Тенденции в экономике не позволяют нам сегодня говорить об оживлении на рынке. К сожалению, и в этом году, по прогнозам, мы будем иметь беспрецедентное сокращение продаж машин», – сказал он.

В то же время, президент корпорации отметил, что помешать падению рынка могут действенные шаги со стороны государства, на которые рассчитывают все участники рынка.

«Возможностей для поддержки рынка и отечественных автопроизводителей достаточно. Наиболее оптимальная – предоставить льготы конечному покупателю. Это может быть отмена сбора в Пенсионный фонд, кредитование государственными банками под разумные процентные ставки», – считает О.СВИНАРЧУК.

По словам главы корпорации, падение продаж легковых автомобилей не единственный негативный тренд, который следует ожидать в этом году. «Вероятно, в этом году мы будем иметь и падение рынка грузовиков, а также автобусов. По нашим прогнозам, эти рынки сократятся на 13% и 34% соответственно и составят 14 тысяч грузовиков и 1,3 тысячи автобусов и троллейбусов», – сказал О.СВИНАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году рынок легковых автомобилей в Украине обвалился на 74% – до 162,3 тыс. единиц, продемонстрировав наихудшие показатели среди европейских рынков.