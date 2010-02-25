Днепропетровский горсовет учредил День дворника

Депутаты Днепропетровского городского совета приняли решение отмечать 1 марта общегородской профессиональный праздник дворников - День дворника.

Как передает корреспондент УНИАН, цель учреждения нового праздника – „поощрение дворников и создание привлекательных условий труда, повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы, улучшение качества предоставления услуг”.

Депутаты также приняли решение о повышении на 15% зарплаты городским дворникам. Для этого при формировании бюджета города на 2010 год будут предусмотрены 4,2 млн. грн.

По словам главы постоянной комиссии Днепропетровского горсовета по вопросам ЖКХ Сергея ВОРОБЬЕВА, в настоящее время средняя зарплата городского дворника составляет 1,1 тыс. грн. в месяц. После повышения она увеличится на 136 грн.