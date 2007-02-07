МАК назвал виновных в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком

Причиной катастрофы самолета Ту-154М "Пулковских авиалиний", разбившегося 22 августа 2006 года под Донецком, будут названы неправильные действия экипажа, пишет газета "Коммерсант".

Именно к такому выводу, по данным издания, пришел Межгосударственный авиакомитет (МАК), проводивший расследование катастрофы. О завершении расследования МАК было объявлено в понедельник, однако его результаты не будут официально обнародованы до тех пор, пока документ не утвердит Министерство транспорта России.

О том, что основной версией случившегося считаются неправильные действия экипажа Ту-154М, сообщалось еще в октябре 2006 года, когда стали известны результаты предварительного расследования. Однако против этой версии выступало руководство авиакомпании, заявлявшее, что в ходе собственного расследования им удалось установить, что причиной катастрофы была "совокупность факторов", а экипаж самолета правил эксплуатации воздушного судна не нарушал.

Напомним, что 22 августа на пути выполнявшего рейс Анапа-Санкт-Петербург самолета, летевшего на высоте 11,6 тысяч метров, оказался мощный грозовой фронт. Пытаясь его обойти, экипаж, по распоряжению диспетчеров, увеличил высоту на 300 метров, однако самолет стал терять скорость. Командир экипажа Ту-154 Иван Карагодин принял решение отключить автопилот и перейти на ручное управление.

Дальнейшие события, по данным МАК, пишет "Коммерсант", развивались следующим образом: рассчитывая одновременно подняться и уклониться от молний, командир заложил крутой вираж вправо и потянул штурвал на себя, задирая нос машины. После того, как раздался сигнал о превышении допустимого угла атаки, Карагодин начал обратные действия: резко перевел машину из правого разворота в левый и отдал штурвал, чтобы секундой позже вновь попытаться набрать высоту. От этих маневров самолет оказался почти в вертикальном положении. За 12 секунд Ту-154 поднялся до высоты 12,8 тысячи метров и замер, поскольку два из трех его двигателей заглохли, затем сорвался в плоский штопор и разбился.

По мнению экспертов, вина экипажа заключается уже в самом полете в грозу, запрещенном летными инструкциями. Летчики, считают они, обязаны были отложить рейс, или, увидев грозу в полете, облететь ее или сесть на запасной аэродром.

Ту-154, указывают эксперты, в сложившихся условиях мог благополучно перевалить через грозовой фронт. Однако такой маневр требовал от экипажа выдержки и высокой квалификации, которыми летчики не обладали. Оказавшись в зоне сложнейших метеоусловий, сообщили изданию участники расследования, командир экипажа не посчитал нужным посадить в кресло рядом с собой опытного второго пилота, который мог ему помочь в критической ситуации. На правом пилотском кресле до самого столкновения с землей находился стажер Андрей Ходасевич, налетавший всего 30 часов.

Однако с такими выводами о причинах катастрофы, пишет "Коммерсант", категорически несогласно руководство ГТК "Россия" (бывшее "Пулково"). По их версии, экипаж не вел самолет на грозу, а обходил ее по заранее предоставленному украинскими диспетчерами коридору, однако в момент совершения маневра Ту-154 настиг мезоциклон, о котором синоптики не успели предупредить пилотов.

Действия вихревого потока привели к искажению показаний навигационных приборов, которые, в свою очередь, повлияли на корректную работу автопилота. Автоматика начала раскачивать нос авиалайнера, считают в компании, с чем пытался бороться командир экипажа, переведя управление в ручной режим. В практически вертикальном положении на высоте в 12,8 тысячи метров, по мнению авиакомпании, Ту-154 оказался не из-за действий экипажа, а из-за восходящего потока воздуха, подбросившего самолет.

Эксперты МАК, проверив эту версию, пишет "Коммерсант", пришли к выводу, что она не соответствует действительности. В частности, установив траекторию последнего полета Ту-154, они пришли к выводу, что экипаж действительно воспользовался обходным маршрутом, но лишь частично.

Не нашла у них подтверждения и версия о мезоциклоне и мощных воздушных потоках. Данные бортовых самописцев, говорят они, свидетельствуют, что на лайнер не действовали никакие посторонние силы, например, воздушные потоки.

Главным же аргументом в пользу версии МАК, пишет "Коммерсант", стало математическое моделирование полета Ту-154М на больших углах атаки. Оказалось, что угол атаки в данной ситуации был порядка 15-20 градусов и выше. В то время как нормальными в гражданской авиации считаются значения порядка 5-6 градусов.

Ожидается, что результаты расследования МАК будут утверждены госкомиссией во главе с министром транспорта Игорем Левитиным в конце февраля-начале марта 2007 года. После этого расследование причин катастрофы Ту-154М "Пулковских авиалиний", при которой погибло 170 человек, будет считаться официально завершенным.

Лента.ру