Янукович хочет передать России нашу ГТС, не посоветовавшись с ее собственником – украинским народом. Требую референдум!

Последние заявления почти Президента Украины Виктора Януковича, который, еще не взойдя на трон, обещает наше имущество сдавать Газпрому, вызывают большую обеспокоенность. Опять всплыла идея так называемого консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, которая означает, что нашей собственностью на нашей земле будет распоряжаться другое государство. “Управление” предусматривает не только распоряжение имуществом, но и охрану его. А под видом охранников трубы и газовых хранилищ в Украину будут введены российские войска, что запрещено нашей Конституцией.

Хочу напомнить господину Януковичу, что Газотранспортная система Украины является собственностью украинского народа, то есть принадлежит всем нам с вами. И создание международного консорциума, как говорил, кстати, и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина, возможно только под строительство новых трубопроводов.

Если же Янукович хочет отдавать имущество украинского народа в пользование Газпрому или любой другой структуре или государству, он должен спросить разрешения об этом у самого народа.

Потому я как гражданка Украины требую проведения референдума со следующим вопросом: “Согласны ли вы отдать в пользование либо продать иностранным государствам или компаниям Газотранспортную систему Украины?” Потому что с таким рвением, которое демонстрируют нынешние “победители”, за несколько лет можно совсем без государства остаться.

Напоминаю, что ГТС Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире газотранспортной системой. Ее общая протяженность – 37,6 тыс. км. Пропускная способность системы на входе составляет 290 млрд. куб. м на год, на выходе – 175 млрд. Система включает 72 компрессионных станции (122 компрессорных цеха) и 13 подземных хранилищ с крупнейшим в Европе активным объемом газа – свыше 32 млрд. куб. м.

Оксана Охримчук, Москва – Киев