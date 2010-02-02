Когда художник умирает, коллекционеры сразу скупают работы

Президент Украинского комитета Международного совета музеев, генеральный директор Национального художественного музея Украины Анатолий МЕЛЬНИК намерен, выступая на нынешней конференции ЮНЕСКО в Париже, проинформировать международное сообщество о “позорном состоянии” дел в Украине по поддержке и сохранению культурно-художественного достояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕЛЬНИК заявил на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, сегодня значительная часть музейных фондов находится в хранилищах достаточно длительное время и нуждается в реставрации, а в выставочных залах экспонируется иногда всего 2% фонда музея. К этому привели, в частности, отсутствие необходимого государственного финансирования, и сложная ситуация с обеспечением музеев всем необходимым, в том числе помещениями.

“Такого позорного состояния еще нигде не было. Я обязан буду доложить на ежегодной конференции, которая будет проходить в Париже, о том, какое состояние Украина имеет в целом. В какую категорию нас запишут после этого? Наверно, в ту, где Гондурас”, - сказал А.МЕЛЬНИК.

Как он пояснил, все страны разделены на 4 категории, и Украина сейчас находится в третьей. “Еще немножко и мы окончательно будем в четвертой”, - выразил обеспокоенность специалист. Изменение категории, по его словам, отразится на получении финансовой помощи международного комитета, которую он предоставляет мировым музеям.

А.МЕЛЬНИК напомнил в качестве примера, что уже два года продолжается в судах рассмотрение дела о выселении Национального художественного музея Украины.

"Где в мире могло такое произойти, чтобы забрать помещение, развалить его (по ул. Институтской)... Национального музея государства – главной сокровищницы. Это второй банк государства, который инвестирует свои активы, но не в измерениях золота, гривни, долларов или евро, а инвестирует в национальных ценностях”, - отметил А.МЕЛЬНИК.

Он также сообщил, что никакие обращения к руководству государства не помогают разрешить ситуацию: “Идут отписки. В них все очень красиво объясняют, примеры приводят, что в бюджете денег нет, кризис...”.

В судах, по его словам, также нет надежды выиграть дело.

“Национальный музей судится не для того, чтобы выиграть. Пусть мы не выиграем, но чтобы фигуранты были известны и понятны и на пласте истории, нашего времени, эти особы ярко освещались, а не были “героями Украины”, как это часто у нас происходит”, - сказал руководитель музея.

Напомнил он и о сложной ситуации с помещениями и функционированием подразделений Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины (ННИРЦУ).

Кроме того, в настоящее время трудности и у владельцев творческих мастерских.

“Художественные мастерские в Киеве или забирают или поднимают цены за аренду”, - сказал А.МЕЛЬНИК.

Он также отметил, что в последние годы абсолютно не пополняется Национальный музейный фонд.

“А потом мы будем покупать в сто раз дороже! Сейчас, когда художник умирает, работы выкупают коллекционеры сразу. Я за все формы собственности музеев. Но есть главный музей, есть та ценность, которая однозначно не делится”, - заявил А.МЕЛЬНИК.