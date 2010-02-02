Yahoo! продолжит публиковать новости Associated Press

Информационное агентство Associated Press заключило новое лицензионное соглашение с корпорацией Yahoo!, позволяющее последней пользоваться новостным контентом AP. Официально представители обеих сторон сообщили об этом в понедельник, 1 февраля.

Финансовые условия сделки пока не разглашаются. Также не уточняется, на какой срок подписан новый договор. Ранее сообщалось, что компании близки к заключению соглашения, однако не уточнялось, когда именно это произойдет. Также отмечалось, что Associated Press планирует увеличить выплаты за право перепечатки своих новостей.

Исполнительный директор AP Том Керли (Tom Curley) отметил, что в ходе переговоров обсуждалась возможность введения дополнительной платы за некоторые заметки. Предполагалось, что эксклюзивные истории будут стоить дороже, чем экстренные сообщения, которые публикуют и другие агентства. Однако источник, знакомый с условиями соглашения, отметил, что новый контракт подобных выплат не предусматривает.

Представители Associated Press также отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры по поводу новых соглашений с компаниями Google и Microsoft. При этом новостной агрегатор Google News перестал публиковать материалы информагентства еще в конце декабря прошлого года. Журналисты отмечали, что между сторонами возникли разногласия по поводу нового соглашения.

Лента.ру