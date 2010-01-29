Спасатели МЧС помогли освободить изо льда 98 лебедей
Сообщение из Черновицкой области
В Черновицкой области спасатели МЧС помогли освободить из ледового плена на пруду 98 лебедей.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Черновицкой области, в селе Черторыя Кицманского района местные жители пытались прорубить и расширить полыньи в пруду, чтобы лебеди могли плавать, понемногу подкармливали птиц. Когда крестьяне поняли, что своими силами им не справиться, обратились за помощью к спасателям.
Работники Кицманского райотдела ГУ МЧС с помощью бензореза разрезали пласты льда и расширили полынью, а также применили пожарную мотопомпу, перекачав воду из полыньи в небольшое отверстие рядом. Это позволило растопить лед и значительно расширить место в воде для лебедей.
Также было завезено полтонны кормов для птиц.