PR-рынок в Украине составляет от 20 до 80 млн. долларов

Компания GFK-Украина собирается провести опрос с целью оценки деятельности PR-рынка в Украине.

Об этом сообщила представитель компании Татьяна СЫТНИК на “круглом столе” в УНИАН.

По ее словам, исследование будет иметь форму интернет-опроса. Т.СЫТНИК сказала, что компания намерена опросить сотню крупнейших украинских компаний по принципу опроса “ТОП-100” “Инвест-газеты”.

Она пояснила, что в адрес каждой компании будет направлена анкета с рядом вопросов. По ее словам, вопросы будут сформированы таким образом, чтобы как можно лучше выяснить цели, методы работы PR-вотделов или PR-компаний в Украине.

В соответствии со статистикой, в 2006 году рынок PR-услуг в Украине составляет от 20 до 80 млн. долларов, а в этом году предусматривается его рост на 20-50%.