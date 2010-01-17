39 подследственным не хватило бюллетеней в СИЗО

В Запорожье 39 подследственных, содержащихся в следственном изоляторе (СИЗО), не могут проголосовать из-за отсутствия бюллетеней.

Как сообщил УНИАН начальник социально-воспитательной и психологической работы Запорожского регионального управления Департамента исполнения наказаний Павел КРАВЧУК, "не смотря на то, что ведомости для заполнения были поданы, как и определено - за 15 дней до голосования, и все необходимые уточнения заблаговременно внесены в ходе сверки, 39 бюллетеней мы почему-то не получили".

По его словам, информация об отсутствии бюллетеней для голосования подследственных была передана ЗРУ Департамента исполнения наказаний в окружную избирательную комиссию №75, прокуратуру и непосредственно в Центризбирком.

"Бюллетени обещают подвезти, но не подвозят", - констатировал П.КРАВЧУК.

Справка УНИАН. На спецучастке, расположенном в запорожском СИЗО, в общей сложности должны иметь право проголосовать 895 подследственных.