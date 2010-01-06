Спецсамолет в Оман проплатили друзья Ющенко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что возвращение моряков балкера «Ариана» из Омана в Украину спецсамолетом организовано на деньги благотворителей по просьбе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОНЧАРУК сообщил в интервью журналистам в порту Салала.

По его словам, самолет был выделен по распоряжению Президента. «По просьбе Президента отозвались добрые люди», - сказал А.ГОНЧАРУК, отвечая на вопрос, кто выделил деньги на организацию перелета самолета.

При этом он отметил, что сумма, которая была оплачена за этот чартерный рейс, не сопоставима с суммой выкупа, который был оплачен за освобождение из пиратского плена моряков «Арианы».

Как известно, вчера утром делегация во главе с А.ГОНЧАРУКОМ и руководителем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ чартерным рейсом вылетела из Киева в Салали (Оман) с целью привезти в Украину освобожденных из плена украинских моряков “Арианы”.

Согласно планам, сегодня утром этот же самолет уже с экипажем «Арианы» на борту доставит моряков в Одессу.