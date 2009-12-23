Тимошенко лично нажала на кнопку "пуск" (фото)

Работники ОАО ”Укргидроэнерго” на запуске в опытно-промышленную эксплуатацию первого гидроагрегата Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), 22 декабря.

Премьер-министр Украины, которая принимала участие в запуске, лично нажала кнопку ”пуск”.

По словам главы правительства, сейчас электростанция на 90% оснащена отечественной техникой и несмотря на кризис, Кабмин смог ускорить темпы достройки ГАЭС.

Гидроаккумулирующая электростанция - один из альтернативных источников энергии, позволяющий снизить использование природного газа, угля, а также сократить вредные выбросы в атмосферу. По словам премьер-министра, в текущем году на строительство станции выделено почти 1 млрд. грн., а до конца года из госбюджета будет перечислено еще 100 млн. грн., что обеспечит 100% финансирование этого проекта на текущий год.

Премьер-министр вручила правительственные отличия работникам.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН