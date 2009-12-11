Тимошенко о Путине, галстуках, симпатиях и антипатиях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что каждый политик имеет право на человеческие симпатии и антипатии.

Об этом она заявила в эфире телеканала Украина в программе «Готов отвечать», комментируя свое поведение на совместной с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции.

«Все политики, в каких бы странах они ни жили, имеют какие-то свои отношения. Это абсолютно такие же люди, как любые другие. И когда политики имеют симпатии или антипатии, у них это так или иначе выплескивается: выплескивается у Виктора Андреевича, выплескивается у ПУТИНА, у меня», - сказала Ю.Тимошенко.

В то же время глава правительства подчеркнула, что она никогда не отождествляет политика со страной. «Страна – это страна, а то, что касается разговора с ПУТИНЫМ и пресс-конференции, то я, честно говоря, смеялась не от его слов, а, если вы помните, я сказала другое: я сказала, что мне как женщине иногда хочется съесть свой галстук, но слава Богу, что его у меня нет», - объяснила Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября В.Путин на совместной с Ю.Тимошенко пресс-конференции в Ялте саркастически прокомментировал визит в Украину Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, посоветовав его украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО провести ужин без галстуков.

«Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче – в цене. Не приведи Господи... Сожрет гость ЮЩЕНКО еще его галстук», – сказал В.Путин.

Ю.Тимошенко в ту минуту рассмеялась и заметила, что она точно может проводить ужины без галстуков.