Советы Обаме и Саркози от украинского депутата

К манипуляциям с помощью высосанных из пальца показателей экономики, бессодержательных обещаний и рейтингов социологических исследований украинцы уже, видимо, привыкли. И воспринимают это как дань политической „культуре” украинских властей предержащих. Но, когда всеми правдами и неправдами политики пытаются вплести в свои манипулятивные игры авторитетных деятелей из-за границы - это, безусловно, скандал. Который, конечно же, бьет по авторитету страны.

На что рассчитывала Юлия Тимошенко вместе со своими технологами, распространяя информацию о поддержке ее кандидатуры на выборах Европейской народной партией?

Очевидно, на традиционную формулу „пипл схавает”. И опять поверит.

Общеизвестно, что европейские политики очень осторожны в своих высказываниях, особенно в тонких сферах, которые касаются публичной политической поддержки. Потому я с большим удивлением прочитал сообщение пресс-службы Кабмина о том, что „ЕНП призывает все демократические силы Украины объединиться вокруг единственного сильного кандидата в Президенты, которым считает Юлию Тимошенко”. Соответствующее заявление партии вроде бы озвучил ее генеральный секретарь Антонио Лопес-Истурис в немецком Бонне.

Впрочем, как оказалось, на официальном сайте ЕНП нет ни одного заявления о поддержке какого бы то ни было кандидата в Президенты Украины. Тогда где и каким образом Тимошенко получила официальную поддержку от одной из самых влиятельных политических партий Европы? Неужели во время обеда и шепотом на ухо?

Оказалось, что все очень просто. В лагере премьера, без лишней скромности, восприняли на свой счет вот эту фразу: „Европейская народная партия призывает все демократические силы Украины и партнеров ЕНП в Украине сплотиться и поддержать самого сильного демократического и проевропейского кандидата, который выйдет во второй тур, чтобы предотвратить возвращение к власти политических сил прошлого и сохранить идеалы «оранжевой революции”. Это те слова, которые сказал генсек ЕНП Антонио Лопес-Истурис во время своей речи. Не больше и не меньше.

Впрочем, такие манипуляции Тимошенко на авторитете ЕНП – не новость, а досадный рецидив. Ведь еще в середине октября со сцены на Майдане во время собрания сторонников БЮТ, было зачитано письмо-приветствие от президента ЕНП Вильфреда Мартинса с похожим общим содержанием, но, конечно, же перекрученное в интересах Тимошенко - о якобы ее поддержке на президентских выборах.

Выдавать желаемое за действительное – это абсолютно в стиле премьера, но и о репутации европейских политиков тоже нужно было бы подумать! Потому что публичная поддержка кого-то из кандидатов накануне выборов в таком политически бурном государстве, как Украина – это точно не их стиль. И можно себе представить удивление членов ЕНП, когда они узнали о том, что их одним росчерком пэра бютовской пресс-службы записали в „фан-клуб” украинского премьера

Демократичный политик (каким себя считает Юлия Тимошенко) никогда бы не опустился до манипуляций с официальными заявлениями авторитетных иностранных политиков. Именно в соблюдении подобных принципов и наблюдается поразительное отличие отечественных политических деятелей от европейских.

Хотелось бы также предупредить Барака Обаму, Николя Саркози и Ангелу Меркель: уважаемые, воздержитесь от любых комментариев относительно Украины еще хотя бы месяц! Иначе вы рискуете узнать о том, что выразили поддержку Юлии Тимошенко своими неосторожными словами вроде „объединимся вокруг демократических ценностей” или „выборы должны пройти прозрачно и честно”. Иначе рискуете оказаться в такой неудобной ситуации, как Путин в 2004 году - когда он преждевременно поздравил Януковича с победой на президентских выборах.

Андрей Парубий, народный депутат, член политсовета «Нашей Украины»