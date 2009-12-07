«Золотая булава»: представитель Богословской защищал Поплавского, представитель Тимошенко – судей

Любопытные вещи можно услышать иногда на телеэфирах. Вот, например, я всегда думала, что судебные дела в Административном суде решаются в пользу того, у кого больше денег. А оказывается, нет…

Сергей Шабудин, участник телепрограммы «Золотая булава», судья административного суда, говорит, что дело не в деньгах. (Или не только в них?) По его словам, руководство суда пытается вмешаться в каждое третье дело и оказать давление на судью. И тому судье, который чуток к пожеланию руководства, достаются почести, грамоты, отпуска, квалификационный ранг, кабинет. Шабудин, по его словам, попытался не прислушиваться к пожеланиям начальства, и у него отобрали пропуск, заблокировали вход в суд, в общем лишили возможности выполнять свои обязанности.

Станет ли Украина правовым государством? – на этот вопрос отвечали участники воскресного ток-шоу «Золотая булава», которое идет в воскресенье на Первом национальном телеканале. Напомним, что в эфире сражаются представители кандидатов в президенты, которые высказывают позиции своих патронов по той или иной проблеме. Таких программ будет несколько, в последней будет вручаться золотая булава тому участнику, который окажется наиболее убедительным. В этот раз представители топ-политиков, кандидатов в президенты (всех, кроме Виктора Януковича – у того видимо, нет вопросов к отечественной судебной системе) поясняли цитаты своих патронов и высказывали свое видение ситуации в судебной власти.

От кандидата в президенты Юлии Тимошенко пришел представитель ее юркоманды, нардеп Сергей Власенко. Если не помнить его высказывания по делу педофилов, милейший, оказывается, человек.

– Кто такие судьи? Это наше же общество. Наши братья, сестры, кумовья, друзья, – делился нардеп своими размышлениями. – И пока 80 процентов людей считают, что самый простой способ решить вопрос – это дать взятку, в стране будет коррупция. Коррупция в судах – проблема социально-ментальная. Нужно менять систему образования, ведь сейчас юристов готовит даже институт Поплавского, нужно проводить судебную реформу. У Юлии Владимировны есть концепция реформирования судебной системы. А мы недавно предложили в проекте закона публиковать финансовые отчеты госслуажащих, в том числе судей.

Елена Грибановская, представительница еще одного кандидата – Инны Богословской, – вступилась за институт Поплавского.

– Я – юрист и тоже закончила Институт культуры и искусств. Важно не в каком ПТУ учился человек, а как он учился, есть ли у него привычка к повышению самообразования, – сказала госпожа Грибановская, давая понять, что у нее такая привычка есть.

Представитель Василя Протывсиха Максим Дорофеев заявил, что сто пятьдесят домов в Конче-Заспе принадлежат судьям, и пообещал, что когда Василь Васильевич победит на президентских выборах, то всех их будут показывать по телевизору.

В общем-то, все представители кандидатов в Президенты говорили правильные вещи. О том, что для судей необходим контроль за доходами-расходами, что нужно принять закон о статусе судей, снять с них неприкосновенность и принять закон о судоустройстве.

Был на передаче также «специальный гость» – хорошо известный публике майор Мельниченко, который заверил зрителей, что у него есть доказательства причастности к делу Гонгадзе политиков. Как всегда, упомнил не в очень приглядном свете Литвина.

Интересные вещи рассказывали журналисты. Оказывается, место судьи стоит от 75 тысяч до полумиллиона долларов, в зависимости от уровня суда. Кто-то сказал, что началом борьбы с коррупцией могло бы стать хотя бы одно дело, которое бы было доведено до конца. Ну, посадили бы хотя бы одного высокого коррупционера или педофила, и это могло бы стать стартом и сдвинуть веру в людей в верховенство права.

Но более, чем все эти правильнее рецепты, порадовали то, что говорили простые люди. Люди не верили в ближайшую победу права, но заявляли, что нужно просто перестать давать взятки. Они понимали, что нужно менять мышление. А значит, гражданское общество у нас кое-как развивается. А это первый шаг для поворота к правовому государству.

Леся Дидкивская