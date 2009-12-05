На Лисичанском НПЗ произошел выброс мазута

На Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе (ЗАО «ЛИНИК») произошел выброс мазута, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, вчера в 15.14 на одной из установок возникла разгерметизация с последующим выбросом газообразной фазы мазута в окружающую среду. В 18.25 разгерметизация была ликвидирована.

В восстановительных работах были задействованы 30 человек.