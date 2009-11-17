Закрылось крупнейшее издательство газет для сексменьшинств

Крупнейший американский холдинг, издающий газеты для сексуальных меньшинств, прекратил свое существование и намерен начать процедуру банкротства, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, главный редактор издающейся в Атланте (штат Джорджия) газеты Southern Voice Лора Дуглас-Браун пришла в понедельник на работу лишь для того, чтобы обнаружить на двери объявлении о закрытии медиа-холдинга Window Media LLC. Замки на дверях в редакцию уже успели поменять. Такая же неожиданность ждала сотрудников и других входящих в холдинг газет - Washington Blade, Houston Voice and South Florida Blade.

"Как я понимаю, дело не только в отсутствии денег на сохранение компаний. Нам всем сказали, что компании будут проданы. Тот факт, что нас закрыли, был абсолютным шоком", - приводятся в статье слова Дуглас-Браун.

Вашингтонский офис Window Media пока не комментирует информацию.

По данным американских СМИ холдинг уже достаточно давно испытывал финансовые трудности.

Закрытие холдинга, издававшие любимые гей-сообществом газеты, в том числе, отметившую сорокалетие Washington Blade, стало неожиданным ударом для представителей секс-меньшинств. В последнее время гомосексуалисты в США чувствуют себя победителями - недавно президент Барак Обама подписал долгожданный закон, в котором проявления дискриминации по признаку сексуальных предпочтений приравнивается к расовой и религиозной дискриминации.