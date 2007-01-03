Известный французский актер задержан за драку с нанесением ножевых ранений
Насери помещен в больничную палату
Французский актер Сами Насери, известный по исполнению роли водителя-лихача в фильмах "Такси", задержан полицией за драку с нанесением ножевых ранений.
Как сообщила радиостанция "Франс-Инфо", инцидент с участием киноактера произошел в ночь со вторника на среду в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции.
Насери пытался попасть в частный ночной клуб, но охрана отказалась пропустить актера, тогда он затеял у входа в заведение драку, во время которой выхватил нож и ударил им одного из охранников.
В конце концов стражам порядка удалось скрутить буяна. Насери, получивший в драке травму, помещен в охраняемую полицией больничную палату.
По сведениям радиостанции, прокуратура может выдвинуть против актера обвинения в покушении на убийство с применением холодного оружия.
Ранее Насери неоднократно подвергался судебным и административным наказаниям за вождение автомобиля в нетрезвом виде, превышение скорости, оскорбление полицейских, хулиганство и другие правонарушения.
РИА "Новости"