У Мела Гибсона родилась девочка

Знаменитый актер и режиссер Мел Гибсон стал отцом в восьмой раз, сообщает Лента.ру со ссылкой на ресурс Monsters & Critics.

Его возлюбленная, русская певица Оксана Григорьева родила 30 октября девочку. Как отмечается, роды были преждевременными. О состоянии младенца ничего не сообщается. Для 39-летней Оксаны Григорьевой это второй ребенок.

От первого брака у Мела Гибсона семеро детей. В апреле 2009 года его супруга Робин, с которой он прожил 28 лет, подала на развод. Поводом к разводу послужила связь Гибсона с Григорьевой.

Сам Мел Гибсон родился в 1951 г. в католической семье, где он рос шестым из одиннадцати детей.

Недавно Оксана Григорьева выпустила новый альбом "Beautiful Heartache", который был записан на студии Мела Гибсона. Актер намеревался спеть со своей возлюбленной дуэтом и снять несколько клипов по ее песни.

Ранее в интервью Гибсон заявлял, что не собирается жениться на Оксане Григорьевой, даже несмотря на ее беременность.