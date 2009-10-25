Автошоу «Поехали вместе» началось в Виннице

В Виннице сегодня по случаю Дня автомобилиста состоится автошоу «Поехали вместе».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой ОГА, автошоу начнется сегодня в 12 часов в аэропорту Гавришевка.

Как отметили организаторы мероприятия, это будет автомобильный праздник для всей семьи. В программе мероприятия предусматривается экспозиция новых машин от автосалонов города, выставка тюнинговых машин, драйвы теста. Все желающие получат возможность принять участие в конкурсах, где будут разыгрываться призы для победителей.

Команда «Tarantino» (г.Киев) будет демонстрировать дрифт, а клуб уличных гонок ForceRacing (г.Киев) – соревнование по параллельной гонке. Показательные выступления по картингу представит общественная организация «Ника» (г.Винница), а автомобильный клуб ВиТАК (г.Винница) – баги.

Праздник «Поехали вместе» будет проходить под патронатом областной и городской властей и за средства спонсоров.

По словам начальника управления транспорта облгосадминистрации Бориса РЫБАКА, это мероприятие направлено на развитие малого спортивного транспорта.

Организаторы также сообщили, что праздник спланирован так, чтобы каждый участник независимо от возраста мог найти интересное для себя.