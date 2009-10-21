Какая ксенофобия? Тимошенко наградили за борьбу с антисемитизмом

Мер города увлекается нацистами, лидер партии делает антисемитизм частью политической идеологии, известный журналист называет хасидов «уголовными преступниками»... Это все о стране, лидеры которой рассказывают всему миру об отсутствии ксенофобии...

Мнение

Высказать свое мнение вынудило сообщение правительственного портала о частном визите главы Кабмина в Израиль (кстати, туда же в ближайшее время собирается ее основной конкурент – Виктор Янукович). Оказалось, что Юлия Тимошенко не только посещала святые места, но и получила награду из рук Патриарха Иерусалимского Теофила III. Далее цитирую:

„Ми знаем вашу позитивную роль в политической и церковной сферах, отмечаем ваши заслуги в единении церквей и выдающуюся роль в борьбе с антисемитизмом”, – подчеркнул Его Святость Патриарх Иерусалимский Теофил ІІІ, вручая Юлии Тимошенко высшую награду Иерусалимской православной церкви – орден Святогробского Братства и соответствующий сертификат.

...Напомним, что эта награда вручается главам церквей и главам государств за выдающиеся заслуги перед православной церковью”.

О собственных заслугах в борьбе с антисемитизмом, правда, без награды, недавно рассказывал и Виктор Ющенко, встречаясь в Соединенных Штатах с лидерами еврейских общин.

Как человек, который ежедневно отслеживает проблему ксенофобии в стране, пытался определить, какие именно конкретные действия предприняли Президент, премьер или лидер оппозиции за последний год.

Пусть простят меня уважаемые лидеры государства – но не нашел ни одного серьезного примера. Зато точно могу сказать, что в столице в свободной продаже можно найти множество антисемитской литературы. «Свободовец» Олег Тягнибок свободно пропагандирует юдофобские идеи. Но Минюст не видит в его действиях признаков разжигания межнациональной вражды. Мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, со смаком рассказывает журналистам, как именно немцы устраивали еврейские погромы и задает риторические вопросы: «Так они, что, по паспортам проверяли или ДНК выясняли? Нет, они останавливали и говорили: ты – жид, иди сюда». Но Генпрокуратура в таких словах никак не может найти состава преступления.

Теперь новые факты. В конце сентября известный криминальный журналист (а по совместительству – неофициальный спикер и консультант Партии регионов относительно «силовой» тематики) Константин Стогний решил описать собственные воспоминания о паломничестве брацлавских хасидов в Умань. Кто хочет, может найти этот опус в Интернете. Вот несколько цитат:

«Надо отметить, что с каждым годом рос и уровень криминальной смекалки у израильских гостей».

«Кроме того, паломников во время ритуального праздника очень часто находили в пикантных ситуациях: с местными проститутками и в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Так называемые «воспоминания» преподносятся абсолютно бездоказательно. С таким же успехом журналист мог бы писать, скажем, о концерте на Майдане или рок-фестивале. Хотя начинающему политику, которым наверное считает себя Константин Стогний, конечно же, намного лучше нарабатывать баллы на «еврейской» теме.

По поводу этой публикации Академия истории и культуры евреев Украины им. Ш.Дубнова обращалась с открытым письмом ко всем органам власти. Откровенно юдофобская позиция Стогния наделала довольно много шума среди еврейских организаций и израильских СМИ. Об этом можно почитать тут или например тут.

Впрочем НИ ОДНО государственное учреждение (Секретариат Президента, Кабинет министров, Генеральная прокуратура, СБУ) не сочло нужным отреагировать на обращение. Оригинальнее всего повел себя автор «клубнички» о хасидах – пообещал извиниться, а через день… перепечатал статью на собственном сайте Kriminal TV.

Вот как видит ситуацию вокруг хасидской темы израильский политический обозреватель Ашер Рохбергер:

«Если смотреть на это глазами израильтянина – все это кажется странным. Ведь Украина стремится позиционировать себя как нормальное европейское государство, желает войти в НАТО и ЕС. Между Украиной и Израилем существуют неплохие взаимоотношения, и в последнее время всерьез обсуждается возможность введения безвизового режима между двумя странами. Но, к сожалению, данная статья явилась еще одним звеном в уже и так длинной цепочке разжигания новой волны антисемитизма на постсоветском пространстве».

Уже сейчас понятно, что нынешняя президентская кампания станет едва ли не самой грязной за все время независимости. Как и всегда, евреи обязательно получат свою долю грязи, причем от штабов ВСЕХ кандидатов. Лечить от хронической ксенофобии общество и себя никто не считает нужным. Сил хватает разве что на непродолжительную терапию – да и то во время коротких посещений Иерусалима.

Рудольф Мирский, профессор Академии истории и культуры евреев им. Шимона Дубнова, президент Львовской областной еврейской общины