Фестиваль борща состоялся в Чигирине

В городе Чигирин Черкасской области по случаю 360-й годовщины событий, связанных с образованием Украинского казацкого государства, состоялся Фестиваль борща.

Как передает корреспондент УНИАН, во время фестиваля были устроены соревнования по приготовлению борща между командами украинского казачества и учителями школы Чигирина №1 имени Богдана Хмельницкого. Команды готовили собственный тип борща по особым рецептам.

За победителя голосовали гости фестиваля, которые могли продегустировать блюдо и определиться со вкусом.

Борщ варили в двух специально изготовленных для этого больших казанах по 100 литров каждый, а на празднике его попробовали около 1000 гостей.

Победителем стала команда педагогов, именно их борщ получил больше всего голосов, сообщил автор и владелец авторских прав Фестиваля борща Юрась КРАСЮК.