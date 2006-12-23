Президент назначил Азарова и Васюника возглавлять снижение коррупции

При Президенте Украины будет создан Совет по вопросам обеспечения реализации в Украине Пороговой программы Корпорации «Вызовы тысячелетия» по снижению уровня коррупции в государственном секторе.

Это предусматривает Указ Главы государства, текст которого размещен на Официальном сайте Президента.

В указе отмечается, что Совет как совещательный орган будет создан «с целью обеспечения эффективного внедрения в Украине Пороговой программы Корпорации «Вызовы тысячелетия» по снижению уровня коррупции и надлежащей реализации Соглашения, заключенного между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о стратегическом задании из выполнения программы снижения уровня коррупции в государственном секторе, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины».

Президент утвердил Положение о Совете и ее персональном составе. Сопредседателями Совета назначены первый вице-премьер-министр Украины, министра финансов Николай АЗАРОВ и первый заместитель Главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.