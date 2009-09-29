Германия передала Украине данные о 60 тысячах военнопленных

Сегодня в Киеве с участием посла ФРГ в Украине Ганса-Юргена ГАЙМЗЁТА состоялась церемония передачи украинской стороне электронной базы данных на 60 тысяч военнопленных времен Второй мировой войны - уроженцев Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также во время церемонии состоялось подписание продолженного протокола к договору о сотрудничестве между СБУ и объединением «Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора».

Украинская сторона получила информацию, которая будет передана на обращения граждан, до сих пор не знающих о судьбе своих родных, бывших советских военнопленных, содержавшихся в концлагерях на территории Германии.

В частности, переданные данные содержат информацию из личных карточек, которые велись в картотеках лагерей для военнопленных во время Второй мировой войны.

Эти карточки содержат персональные данные пленного, часто с его фотографией, особые приметы внешности, а также информацию о том, в каком лагере содержался человек или находился в госпитале, сведения о перемещении в другой лагерь.

При создании этого массива данных были использованы также свидетельства, протоколы допросов, трудовые книжки, различные справки, сведения о месте захоронения пленного, если оно известно.

Как отметил во время церемонии передачи документов председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, «эти данные наших 60 тысяч людей возвращаются в государство. Судьба каждого человека - это та цель, ради которой мы должны работать».

При этом председатель СБУ отметил, что переданные данные будут обнародованы СБУ, в том числе с помощью Интернет-ресурсов спецслужбы, и станут доступными как для родственников бывших военнопленных, так и для широкого круга общественности.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил: «Наше сотрудничество с немецкой стороной будет продолжено до тех пор, пока мы не установим судьбы до последнего человека».

По его словам, украинская сторона, со своей стороны, устанавливает данные немецких солдат, которые погибли во время Второй мировой войны на территории Украины для того, чтобы их родственники также владели информацией, где, как и при каких обстоятельствах погибли их близкие и где они похоронены.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, благодаря сотрудничеству с немецкой стороной с сентября 2004 года Украине уже были переданы документальные данные о 22 тысячах 255 советских военнопленных.