Пугачева получила высшую государственную награду Армении

Президент Армении Серж САРГСЯН принял в субботу народную артистку СССР, известную певицу Аллу ПУГАЧЕВУ и вручил ей высшую государственную награду Армении – орден Святого Месропа Маштоца.

Как передает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на пресс-службу главы армянского государства, президент высоко оценил вклад А.ПУГАЧЕВОЙ в деле художественного и музыкального воспитания целого поколения, в том числе граждан Армении.

Президент подписал указ о вручении ордена Святого Месропа Маштоца 24-го сентября.

С благодарностью приняв высшую государственную награду, талантливая певица подчеркнула, что очень тронута и благодарна.

«В рамках прощального турне я не могла не посетить эту прекрасную страну, которая подарила мне столько мгновений вдохновения, и где я имела возможность познакомиться с большим количеством удивительных и талантливых людей», - сказала примадонна.

Известная певица рассказала главе армянского государства о своих дальнейших планах.

А.ПУГАЧЕВА сказала также, что долгие годы не была в Ереване и отметила, что город становится все краше и краше.

Орден Святого Месропа Маштоца вручается за выдающиеся достижения в области развития экономики, естественных и общественных наук, изобретательства, культуры, образования, здравоохранения, общественной деятельности, а также за деятельность, способствующую развитию научно-технического, экономического и культурного сотрудничества Армении с зарубежными странами.

В начале марта текущего года А.ПУГАЧЕВА объявила, что прекратит концертную деятельность после проведения гастрольного юбилейного тура по России и СНГ. Как ожидается, прощальный тур завершится в апреле 2010 года. Концерты А.ПУГАЧЕВОЙ включают города России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Германии и США.