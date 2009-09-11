Главком ВМФ России винит экипаж в задымлении на крейсере "Москва"

Главком Военно-морского флота РФ Владимир ВЫСОЦКИЙ считает, что в задымлении в одном из отсеков флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва" виноват экипаж.

Об этом он скал журналистам в Калининграде, передает РИА «Новости».

"Это вина личного состава, мы это признаем", - сказал В.ВЫСОЦКИЙ.

Он отметил, что у этого ЧП "не было никаких крупных последствий". "Повреждений нет, пострадавших нет, крейсер в течение двух часов готов к выходу в море и в течение четырех часов - к бою", - сказал В.ВЫСОЦКИЙ.

Источник, близкий к ЧФ РФ, сообщил УНИАН, что 7 сентября на крейсере «Москва» произошел взрыв вспомогательного котла, в результате которого возникло возгорание. Огнем повреждены находившиеся в отсеке механизмы. При ликвидации пожара пострадали около 10 военных моряков, которые были оперативно госпитализированы.

9 сентября Служба информации и общественных связей ВМФ РФ заявила, что на флагмане Черноморского флота - ракетном крейсере "Москва" - в понедельник произошел не взрыв парового котла в машинном отделении, а задымление одного из помещений отсека вспомогательных механизмов.

"7 сентября имел место случай задымления одного из помещений отсека вспомогательных механизмов. Источник задымления был оперативно локализован и устранен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.