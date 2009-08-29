Журналист, метнувший ботинки в Буша, выйдет из тюрьмы досрочно

Срок заключения иракского журналиста Мунтадара Заиди, метнувшего ботинки в Джорджа Буша во время его визита в Ирак, сокращен еще на три месяца. Об этом Associated Press сообщил военный прокурор Карим ас-Сухари. По его словам, М.Заиди будет освобожден 16 сентября с.г.

В середине февраля, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в Ираке состоялся судебный процесс над М.Заиди, который в декабре 2008 г. один за другим запустил в американского лидера оба свои ботинка: в восточной традиции это демонстративно оскорбительный жест, - вдобавок обозвав президента "собакой". Дж.Буш увернулся, а охрана вывела журналиста из зала.

М.Заиди приговорили к трехлетнему тюремному заключению. В апреле с.г. срок заключения был сокращен до одного года.

Инцидент получил широкий общественный резонанс, интернет сразу наводнили игры, предлагающие запустить ботинком как в Дж.Буша, так и в других политических деятелей. Метание ботинок волной прокатилось по разным странам в качестве средства выразить недовольство политиком.

За легендарные ботинки саудовский шейх предлагал 10 млн долларов. Однако представители иракской полиции сообщили, что обувь уничтожили ударом водяной пушки, заподозрив, что в ботинках может находится взрывчатка.