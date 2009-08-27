Девочка застряла в батарее отопления - вызывали МЧС

В Херсоне в поселке Северный бойцы МЧС спасли трехлетнюю девочку, застрявшую в батарее отопления

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области, 26 августа девочка, играя, засунула ногу между секциями батареи. Мать ребенка самостоятельно освободить дочь не смогла и вызвала спасателей.

Девочка не пострадала, а батарея теперь нуждается в ремонте, говорится в сообщении.