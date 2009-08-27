Девочка застряла в батарее отопления - вызывали МЧС
16:31, 27 августа 2009Разное
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Батарея требует ремонта...
В Херсоне в поселке Северный бойцы МЧС спасли трехлетнюю девочку, застрявшую в батарее отопления
Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области, 26 августа девочка, играя, засунула ногу между секциями батареи. Мать ребенка самостоятельно освободить дочь не смогла и вызвала спасателей.
Девочка не пострадала, а батарея теперь нуждается в ремонте, говорится в сообщении.
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