Конкурс украинских ругательств пройдет в Донецке у памятника Пушкину

В Донецке активисты областного отделения Всеукраинской молодежной общественной организации «Демократический Альянс» проведут конкурс «Обругай меня патриотично! Обругай меня по-украински».

Как сообщила УНИАН представитель организации Алена МАТВИЙЧУК, конкурс пройдет в День Независимости Украины 24 августа у памятника Пушкину в центре Донецка.

По словам А.МАТВИЙЧУК, конкурс будет представлять собой словесную дуэль «в формате хип-хоп баттлов». Участникам конкурса раздадут специальные словарики с украинскими ругательствами, а также отрывками из классической украинской литературы, содержащими колоритные национальные ругательства. Пользуясь такими «шпаргалками», участники конкурса должны будут вспомнить как можно больше украинских ругательств. Победит тот из дуэлянтов, у кого в словарном запасе окажется больше украинских ругательств.

«Правила конкурса разрешают использовать не только содержимое словарей, но и проявить личную эрудицию», – отметила А.МАТВИЙЧУК. При этом она акцентировала, что за употребление ненормативной лексики участники конкурса будут немедленно дисквалифицированы.

«Целью этого мероприятия является ознакомление донетчан с украинской культурой ругательств и повышение патриотических чувств у молодежи», - отметила А.МАТВИЙЧУК.

Она также уточнила, что выбор места акции у памятника Пушкину не имеет с творчеством великого русского поэта ничего общего. «Просто у памятника есть небольшая сцена, на которой удобно проводить подобные мероприятия», - заключила А.МАТВИЙЧУК.