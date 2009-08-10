Британец пытается бросить курить на необитаемом острове

Британец обрек себя на добровольное месячное заточение на необитаемом острове у побережья Шотландии в отчаянной попытке бросить курить, пишет РИА "Новости" со ссылкой на британскую Daily Mail.

Джефф Спайс, бывший служащий одного из лондонских частных банков, неделю назад выкурил последнюю сигарету, вручил остаток пачки жене и отплыл на лодке на необитаемый остров в архипелаге Внешние Гебриды у северо-западного побережья Шотландии.

На острове нет никаких построек, и поэтому Спайс будет жить в палатке. Он взял с собой запас бутилированной воды и репеллентов, еду будет готовить на походной плитке на дровах.

Досуг экс-банкир намерен скрашивать игрой на гитаре и прослушиванием аудиокниг на плейере iPod. У него также будут с собой портативный компьютер и мобильный телефон, которые будут получать электропитание от солнечной батареи и мини-ветряного двигателя.

"Это мой последний шанс, - рассказал Спайс журналистам перед началом своей экспедиции. - Я обычно выкуривал 30 сигарет в день, но думаю, что я могу справиться с этой вредной привычкой. Я также надеюсь, что спартанская жизнь на острове поможет мне не набрать лишние килограммы, как это обычно бывает с людьми, бросающими курить".