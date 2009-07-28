Президент Польши уволил главу своей канцелярии

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ уволил главу своей канцелярии Петра КОВНАЦКОГО, назначив новым руководителем его заместителя Владислава СТАСЯКА.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила пресс-служба Президента Польши.

На минувшей неделе Л.КАЧИНСКИЙ отправил П.Ковнацкого, который руководил его канцелярией с сентября 2008 года, в отпуск после того, как в интервью газете Dziennik глава канцелярии раскритиковал работу Л.КАЧИНСКОГО на должности Президента.

П.КОВНАЦКИЙ заявил, что Л.КАЧИНСКИЙ не имеет четко устоявшегося плана работы, часто изменяет свою позицию и отменяет запланированные встречи, что приводит к беспорядку в работе канцелярии.

Он также назвал Президента Польши «слишком искренним и прямолинейным».