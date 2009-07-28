Президент Польши уволил главу своей канцелярии
Чтобы не "выносил сор"
Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ уволил главу своей канцелярии Петра КОВНАЦКОГО, назначив новым руководителем его заместителя Владислава СТАСЯКА.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила пресс-служба Президента Польши.
На минувшей неделе Л.КАЧИНСКИЙ отправил П.Ковнацкого, который руководил его канцелярией с сентября 2008 года, в отпуск после того, как в интервью газете Dziennik глава канцелярии раскритиковал работу Л.КАЧИНСКОГО на должности Президента.
П.КОВНАЦКИЙ заявил, что Л.КАЧИНСКИЙ не имеет четко устоявшегося плана работы, часто изменяет свою позицию и отменяет запланированные встречи, что приводит к беспорядку в работе канцелярии.
Он также назвал Президента Польши «слишком искренним и прямолинейным».