История с «Туалетом №1» на Олипийском: версия проектанта

Главный архитектор проекта реконструкции национального спортивного комплекса "Олимпийский" Юрий СЕРЕГИН опроверг обвинение заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО в неоправданных растратах бюджетных средств при проектировании стадиона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Ю.СЕРЕГИН, в частности, прокомментировал слова вице-спикера об "успешном освоении" средств на подготовку рабочего проекта “Туалет №1” стоимостью 262 тыс. 200 евро. "Для специалиста строительной отрасли стоимость такого проекта оправдана, ведь из полного названия объекта "Туалет №1 и ТП № 10\\\\\\\\04 кВт" профессионалу понятно, что речь идет о здании, в котором будут размещены не только современные туалеты, но и мощная трансформаторная подстанция, оборудованная восемью трансформаторами, необходимыми для энергообеспечения северной части стадиона”, - сказал он.

Кроме того, по словам архитектора, работы по подготовке этого проекта выполнены не были, потому что сегодня, по требованию УЕФА, проект в этой части изменен, и работы по строительству подземных туалетов начаты непосредственно под трибунами.

Что касается другого проекта "Артезианская скважина", о котором упоминал вице-спикер, Ю.СЕРЕГИН призвал Н.ТОМЕНКО не спешить с выводами о завышенной стоимости работ без ознакомления с проектом. Он обратил внимание, что артезианская скважина глубиной 330 м, строительство которой планировалось на территории спорткомплекса задолго до начала реконструкции, проектируется с целью резервного водообеспечения чистой водой не только самого стадиона, но и комплекса других сооружений на прилегающих территориях. Среди них, отметил архитектор, есть и олимпийский бассейн, строительство которого предусмотрено концепцией развития НСК "Олимпийский" в будущем.

“Нужно понимать, что объект под названием "Артезианская скважина" не только отверстие в земле, через которое подается вода. Этот проект включает ряд сопутствующих инженерных сооружений и трубопроводов, которые будут подавать воду к спортивным объектам НСК "Олимпийский", - сказал специалист.

Между тем, сообщил главный архитектор, по договоренности между заказчиком и генподрядчиком, сейчас строительство артезианской скважины отсрочено – она будет перепроектирована после уточнения требований УЕФА относительно расширения гостевой зоны.

Ю.СЕРЕГИН подчеркнул, что стоимость всех проектных работ не выходит за пределы средств, выделенных по соглашению генеральному проектанту, поэтому ГМП за эти средства готова переделывать проект, чтобы только построить качественный стадион класса “Элит” в точном соответствии с требованиями УЕФА, которые в последнее время становятся все более жесткими.

"Поэтому говорить о растрате и неэффективном использовании бюджетных средств в этом случае некорректно", - сказал Ю.СЕРЕГИН.

Архитектор также пригласил Н.ТОМЕНКО вместе с коллегами посетить НСК "Олимпийский" в любое удобное для него время. "Мы со строителями готовы предоставить всю необходимую информацию и объяснения относительно проекта и сложности выполнения его в сжатые сроки", - заявил Ю.СЕРЕГИН.

Как сообщал УНИАН, накануне Н.ТОМЕНКО заявил, что парламентская ВСК фактически подтвердила «теневой» и коррупционный характер принятия решений, которые касаются реконструкции НСК “Олимпийский” .

Самым циничным, по его словам, является тот факт, что 19 декабря 2008 года было подписано дополнительное соглашение, которое предусматривало проведение работ и освоение средств до 25 декабря 2008 года. “Среди успешного освоения средств - подготовка рабочего проекта “Туалет №1” стоимостью 262 тыс. 200 евро, подготовка рабочего проекта “Артезианская скважина” свыше 393 тыс. евро”, - сказал вице-спикер.