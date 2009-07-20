УНА-УНСО отмечает годовщину своего участия в войне в Грузии (фото)

Члены Украинской национальной ассамблеи (УНА-УНСО) отметили 16-ю годовщину боя экспедиционного корпуса «Арго» УНСО под Шромой (Грузия), на Байковом кладбище, в Киеве, в воскресенье, 19 июля 2009 г.

В 1993 г. добровольческий отряд УНСО отправился в Абхазию с целью борьбы на стороне Грузии.

8 унсовских добровольцев получили паспорта почетного гражданина Грузии. Указом президента Грузии 14 добровольцев УНСО награждены орденом Вахтанга Горгасала - награда за военную доблесть, 7 из них - посмертно.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН