УНА-УНСО отмечает годовщину своего участия в войне в Грузии (фото)

05:15, 20 июля 2009
Разное
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Семеро награждены орденами посмертно

Члены Украинской национальной ассамблеи (УНА-УНСО) отметили 16-ю годовщину боя экспедиционного корпуса «Арго» УНСО под Шромой (Грузия), на Байковом кладбище, в Киеве, в воскресенье, 19 июля 2009 г.

В 1993 г. добровольческий отряд УНСО отправился в Абхазию с целью борьбы на стороне Грузии.

8 унсовских добровольцев получили паспорта почетного гражданина Грузии. Указом президента Грузии 14 добровольцев УНСО награждены орденом Вахтанга Горгасала - награда за военную доблесть, 7 из них - посмертно.

Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе и активисты УНА-УНСО во время мероприятий, посвященных 16-й годовщине боя экспедиционного корпуса «Арго» УНСО под Шромой (Грузия), на Байковом кладбище, в Киеве, в воскресенье, 19 июля 2009 г.

Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе и активисты УНА-УНСО во время мероприятий, посвященных 16-й годовщине боя экспедиционного корпуса «Арго» УНСО под Шромой (Грузия), на Байковом кладбище, в Киеве, в воскресенье, 19 июля 2009 г.

Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, слева, и активисты УНА-УНСО во время мероприятий, посвященных 16-й годовщине боя экспедиционного корпуса «Арго» УНСО под Шромой (Грузия), на Байковом кладбище, в Киеве, в воскресенье, 19 июля 2009 г.

Икона Покрова Богородицы Унсовской

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

 

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