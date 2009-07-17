В Николаевской области утонули две сестры

В Николаевской области утонули две девочки - родные сестры.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Николаевской области, это произошло днем 16 июля на берегу реки Южный Буг в селе Каменная балка Первомайского района.

9-летняя Лида, ученица 4-го класса местной школы, и ее 16-летняя сестра Юлия, студентка первого курса профессионального технического училища, пошли купаться на реку. Река в том месте бурная, с многочисленными водоворотами, обратным течением, но не глубокая, до двух метров.

В тот день местный рыбак, удивший рыбу из специально оборудованного места у берега, в метрах 300 от девушек, увидел, что они нуждаются в помощи. Мужчина прыгнул в свою лодку и поплыл к ним. К сожалению, когда он добрался до места, на поверхности уже никого не было. Рыбак начал нырять и вскоре нашел старшую сестру, а через некоторое время и младшую. Девочки были уже мертвы. Мужчина доставил оба тела на берег, и побежал в село за помощью.

К месту трагедии прибыла следственно-оперативная группа районного отдела МВД и оперативная группа райотдела ГУ МЧС. Тела девушек для установления окончательной причины гибели направлены в морг центральной районной больницы.

Обе девочки, жительницы Каменной балки, жили со своей бабушкой, которая была их опекуном. Отец и мать девочек были лишены родительских прав из-за психиатрического заболевания.

По словам начальника Главного управления МЧС Украины в Николаевской области Николая ПОСТУПАЛЬСКОГО, только за июль в Николаевской области на воде погибли 15 человек, из которых четверо детей, а всего с начала года вода унесла жизни 55 человек, среди которых 12 детей. Для стабилизации обстановки главным управлением создан штаб, который работает круглосуточно, и одно из главных направлений которого - предотвращение гибели людей на воде.