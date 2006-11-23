Срочно нужно много крови II(+)

Украинскому журналисту Сергею Киселеву срочно необходимо переливание большого количества крови второй группы положительного резуса.

По словам главного редактора газеты "Известия в Украине" Ольги Акиншиной, у Киселева несколько дней назад был обнаружен острый лейкоз.

Все, кто может помочь, звоните по номерам детей журналиста: 8-067-764-23-64 – Мария и 8-097-939-82-92 – Леонид.

Ранее Сергей Киселев, работал в "Молоді України", был собкорром "Литературной газеты" по Украине, журналистом "Киевских ведомостей", редактором "ВВ", сейчас он редактор сайта "Кияни" и колумнист "Известий в Украине".

Кровь нужно сдавать в пятницу, з 9 до 14.00 в Городском центре переливания крови на улице Берлинского, 12. Подойти в регистратуру і сказать, что хотите сдать кровь для Киселева

В 1968 году от лейкемии умер старший брат Сергея Киселева, удивительный 22-летний поет Леонид Киселев. В 1990-м Сергей издал книгу-мартиролог "Леонід Кисельов. Тільки двічі живемо".