Экс-мэра Житомира подозревают в краже 6 милионов

Прокуратура Житомирской области 17 ноября вынесла постановление о привлечении к уголовной ответственности бывшего городского председателя Житомира Георгия БУРАВКОВА, который подозревается в присвоении свыше 6 млн. долларов США кредитных средств.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна ГОША.

Т.ГОША рассказала, что в 1994 году Европейский банк реконструкции и развития под гарантию правительства Украины предоставил нашему государству для финансирования малого и среднего бизнеса средства в сумме свыше 120 млн. долларов. Для получения кредита из этих средств Г.БУРАВКОВ, который в то время был основателем и руководителем житомирского ООО "Интерстиль", подал в банковские учреждения недостоверную информацию о финансовом состоянии предприятия и получил кредит в сумме около 3,5 млн. долларов, передав под залог имущество и оборудование общества как гарантию возвращения кредита.

По словам Т.ГОШИ, использовав кредитные средства, Г.БУРАВКОВ передал заложенное имущество другим субъектам хозяйственной деятельности. Тем самым он "не вернул и в дальнейшем незаконно распоряжался бюджетными средствами, преследуя цель личной наживы", - сказала Т.ГОША.

Она заявила, что “вопреки тому, что хозяйственные суды различных уровней неоднократно принимали решение о возвращении упомянутых кредитов в бюджет Украины, Г.БУРАВКОВ игнорировал решения судов и продолжал осуществлять незаконные операции с имуществом, которое находилось в залоге Национального банка Украины”. По словам Т.ГОШИ, "за упомянутый период времени накапливались проценты по кредитам, и общая сумма займа с процентами составляет на сегодня более 6 млн. долларов США", именно поэтому сейчас в ходе следствия принимаются меры относительно возмещения нанесенного государству ущерба. По словам Т.ГОШИ, "если бы Г.БУРАВКОВ внес хотя бы 100 или 200 гривен платы, то прокуратура не имела бы права возбуждать против него уголовное дело по факту невозвращения кредитов". Она также отметила, что если ранее Г.БУРАВКОВ фигурировал как участник уголовного дела, то теперь он проходит в нем как обвиняемый.

В ноябре 2003 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту невозвращения Г.БУРАВКОВЫМ бюджетных средств, а проведение расследования было поручено органам прокуратуры Житомирской области.

Т.ГОША заявила, что Г.БУРАВКОВА "не могут найти, поскольку его нет дома и нет никакой возможности с ним связаться".

С должности управляющего ООО "Интерстиль" Г.БУРАВКОВ перешел сразу же на должность Житомирского городского председателя, поскольку победил на прошлых выборах мэра города в 2002 году, и занимал эту должность до выборов 2006 года.