В центре Днепропетровска подтоплен супермаркет «Велика ложка», расположенный на нулевом уровне торгово-развлекательного центра «Гранд плаза».

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области, вода начала проникать в супермаркет 13 июня в полдень и достигла 20-сантиметровой отметки. Общая площадь подтапливания составила до 400 квадратных метров.

Попытки откачать воду силами техники и личного состава Днепропетровского городского управления ГУ МЧС оказались безрезультатными. После этого на место чрезвычайного события были привлечены дополнительные силы и средства.

Сейчас уровень воды в супермаркете снижен до уровня дренажных насосов. Одновременно проводится откачивание воды из подвалов прилегающего к ТРЦ жилого дома по проспекту Карла Маркса, 67.

Осуществляется обследование технического состояния водосетей, ливневой канализации, водопроводно-канализационных и внутренне-подвальных сетей. Отобраны пробы воды для химико-бактериологического анализа.

По мнению специалистов, подтапливание супермаркета не связано со строительством в центре Днепропетровска метрополитена и сейчас не несет угрозы разрушения прилегающих жилых домов.

«Достоверными причинами возникновения чрезвычайной ситуации являются высокий уровень грунтовых вод и недавние порывы местного водопровода. Также возможны скрытые истоки из водокоммуникаций и неподобающая работа дренажной системы защиты от подтапливания подвальной части супермаркета «Велика ложка», - сообщили в Центре пропаганды МЧС.

Работа супермаркета приостановлена.