Ученые обнаружили участок мозка, отвечающий за неврозы и фобии

Ученым из Университета Мичигана удалось локализовать участок коры головного мозга, отвечающий за эмоциональную реакцию на ошибки и просчеты, грозящие серьезными последствиями, например финансовым ущербом.

По мнению ученых, их открытие со временем может привести к разработке новых способов лечения людей, страдающих обсессивно-фобическими расстройствами и неврозами.

В проведенном американскими учеными исследовании были задействованы 12 психически здоровых добровольцев. Им были предложены задачи на сообразительность, причем правильный ответ необходимо было выбрать в течение очень короткого времени. За правильное решение части заданий предлагалось денежное вознаграждение в размере от 25 центов до 2 долларов, либо штраф в таком же размере в случае неправильного ответа. Некоторые задания не были подкреплены денежными премиями.

Перед началом эксперимента каждому участнику был предоставлен “кредит” в размере 10 долларов. О результатах очередного теста испытуемые узнавали немедленно после выполнения задания.

Во время выполнения заданий активность различных отделов головного мозга участников фиксировалась магнитно-резонансным томографом.

В ответ на сообщения о неправильном ответе, влекущем денежный штраф, в головном мозге участников фиксировалось возбуждение в ростральном отделе передней поясной извилины коры головного мозга. В случае правильного ответа, либо при решении задач, не подкрепленных денежным стимулом, аналогичного возбуждения не наблюдалось.

Как показали предыдущие исследования, именно эта зона головного мозга находится в постоянном возбуждении у больных, страдающих обсессивно-фобическими расстройствами (ОФР). Такие больные крайне болезненно реагируют на самые незначительные жизненные неудачи и подвержены немотивированным страхам, тревожности и депрессии.

“Для нас очень важно, что у больных ОФР при незначительных неудачах активируется та же часть коры головного мозга, которая возбуждается у здоровых людей, когда они совершают ошибки, грозящие более серьезными последствиями”, - отмечает координатор исследовательского проекта профессор Стефан Тэйлор (Stephan Taylor).

По словам профессора Тэйлора, полученные его группой результаты пока не имеют практического применения, однако новые исследования в этой области могут привести к разработке более эффективных методов лечения ОФР и других психических расстройств.

Медновости