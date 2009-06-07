С поисковых самолетов замечены много тел погибших пассажиров А-330

Французский военный корабль обнаружил в воскресенье еще одно тело в районе поиска пропавшего в Атлантике самолета А-330, где бразильские военные в субботу и воскресенье нашли уже пять тел, заявил журналистам представитель французского Генштаба.

"Корабль "Вантоз" извлек тело и многочисленные обломки, которые могут принадлежать самолету", - сообщил он.

По его словам, судно прибыло в район поисков в воскресенье днем и участвует в операции под руководством бразильских властей. Тело и обломки обнаружил вертолет корабельного базирования "Пантера", а затем экипаж судна извлек их из воды.

В субботу бразильские военные подняли первые два тела и обломки самолета, среди которых пассажирское кресло синего цвета с сохранившимся серийным номером, сумка с билетом Air France, кейс и рюкзак с портативным компьютером.

В воскресенье представители ВВС и военно-морского флота Бразилии заявили, что в районе поисков обнаружены еще три тела.

По данным военных, с поисковых самолетов в воскресенье было замечено множество других тел. Они должны быть подняты в ближайшие часы. Все останки погибших будут направлены фрегатом ВМФ Бразилии на архипелаг Фернанду-ди-Норонья, а затем переправлены по воздуху в институт судебной медицины города Ресифи на северо-востоке Бразилии.

Во время поисковых работ в воскресенье были также обнаружены сотни предметов, среди которых фрагменты крыльев самолета, части конструкции, пассажирские кресла, жидкокристаллические экраны, кислородные маски, а также личные вещи пассажиров, отметил представитель военно-воздушных сил.

Район обнаружения тел и обломков самолета расположен в 900 километрах от архипелага Фернанду-ди-Норонья и в 70 километрах от того места, где Аэробус послал последний электронный сигнал.

РИА "Новости"