На месте разрушенного памятника Пушкину открыли памятный знак

14:31, 06 июня 2009
Разное
1529 0

Сообщение из Красного Луча

В городе Красный Луч Луганской области в парке Дворца культуры имени Ленина открыли памятный знак Александру Пушкину по случаю 210-й годовщины со дня рождения поэта.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник великому поэту уже стоял на этом месте, однако более двадцати лет назад его разрушили.

Восстановить памятный знак к этой дате решили депутаты Краснолучского горсовета, а также члены Национального союза журналистов Украины. Они нашли средства на установление знака.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter