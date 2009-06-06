На месте разрушенного памятника Пушкину открыли памятный знак
14:31, 06 июня 2009Разное
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Сообщение из Красного Луча
В городе Красный Луч Луганской области в парке Дворца культуры имени Ленина открыли памятный знак Александру Пушкину по случаю 210-й годовщины со дня рождения поэта.
Как передает корреспондент УНИАН, памятник великому поэту уже стоял на этом месте, однако более двадцати лет назад его разрушили.
Восстановить памятный знак к этой дате решили депутаты Краснолучского горсовета, а также члены Национального союза журналистов Украины. Они нашли средства на установление знака.
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