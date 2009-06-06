На месте разрушенного памятника Пушкину открыли памятный знак

В городе Красный Луч Луганской области в парке Дворца культуры имени Ленина открыли памятный знак Александру Пушкину по случаю 210-й годовщины со дня рождения поэта.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник великому поэту уже стоял на этом месте, однако более двадцати лет назад его разрушили.

Восстановить памятный знак к этой дате решили депутаты Краснолучского горсовета, а также члены Национального союза журналистов Украины. Они нашли средства на установление знака.