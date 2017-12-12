Как прошел День Икс: в Украине уже можно купить новый iPhone X

Начало декабря оказалось щедрым на сюрпризы: многим счастливчикам повезло стать владельцами техники Apple, в том числе – и самой последней модели iPhone X. Это стало возможным благодаря новой Apple Zone в ТРЦ Gulliver, инициатором создания которой стала компания Eldorado.

8 декабря, в день старта официальных продаж нового iPhone X в Украине, посетители магазина ELDORADO и гости ТРЦ Gulliver смогли лично пообщаться с официальным дистрибьютором Apple в Украине, поучаствовать в конкурсах и даже выиграть iPhone.

Специальным гостем стал Виталий Мельниченко – представитель компании Asbis, которая осуществляет официальные поставки продукции Apple в Украине:

«Я рад представлять самую ожидаемую модель 2017 года – iPhone X на бренд-зоне Apple компании Eldorado, одного из крупнейших ритейлеров Украины и нашего надежного бизнес-партнера, – говорит Виталий Мельниченко, руководитель департамента ритейл компании Asbis. – Предзаказов нового iPhone X было очень много. В последующие две недели товар будет активно поставляться в Украину, поэтому спрос будет по максимуму удовлетворен. Перед Новым годом все желающие смогут получить свой телефон».

А некоторые счастливчики уже выиграли технику Apple. За первые 10 дней декабря покупатели магазинов Eldorado выиграли несколько iPhone 8, iPhone 7, iPad Mini, AppleWatch и, конечно же, самый долгожданный iPhone X! А так как новогодние праздники уже совсем близко, покупателей ожидает еще много подарков и приятных сюрпризов, которые сделают этот Новый год действительно незабываемым.

Виталий Гресько, генеральный директор сети Eldorado, отмечает:

«Мы стремимся первыми представлять нашим покупателям новые модели, технологические новинки, новые бренды. Наша работа заключается в том, чтобы люди могли купить новейшие модели сертифицированной техники, чтобы покупатели были довольны, и чтобы приходить в Eldorado было интересно.

Мы уверены, что благодаря инициативам, подобным новой Apple Zone, каждый покупатель сможет прикоснуться к миру современных технологий, подарить близким замечательные подарки или порадовать самого себя долгожданным гаджетом».

Напомним, что купить новый iPhone X можно на сайте и в розничных магазинах сети Eldorado.