5,5 тысяч человек стали жертвами ДТП

За 10 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 37 тысяч 360 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 5 тысяч 415 человек и травмировано 46 тысяч 214 участников дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество автопроисшествий уменьшилось на 3,8%, погибших и раненых - соответственно на 8,4% и 2,2%.

За 10 месяцев этого года наибольшее количество аварий и погибших и травмированных людей зарегистрировано на протяжении трех летних месяцев с "пиком" аварийности в августе.

По дням недели ДТП распределяются аналогично прошлым годам. Из года в год отслеживается абсолютная закономерность: критического состояния аварийность достигает в пятницу и субботу, на которые приходится почти 35% всех аварий.

Самыми распространенными видами аварий остаются наезд на пешехода и столкновение транспортных средств - на них приходится 69,3% всех ДТП. На указанные виды ДТП приходится 94,9% пострадавших участников дорожного движения.

В то же время тяжелые последствия характерны для ДТП, связанных с наездом транспортных средств на препятствие - 20,1 погибших на 100 ДТП, падением груза - 20, наездом на стоящее транспортное средство - 17,2, наездом на гужевой транспорт - 16,2.

За 10 месяцев этого года, как и в предыдущие годы, основная доля всех дорожно-транспортных происшествий (36,6%) зарегистрирована в столице, областных и районных центрах Украины (13 тысяч 696 ДТП, уменьшение на 1,9%).

Самыми распространенными причинами автопроисшествий в этом году остаются нарушения правил маневрирования - (7 тысяч 849 ДТП), превышение безопасной скорости движения (7 тысяч 841), переход через проезжую часть в неустановленном месте (4 тысячи 46), выезд на полосу встречного движения (3 тысячи 324), неожиданный выход пешехода на проезжую часть (3 тысячи 238).

Согласно оперативным данным, по состоянию на 1 июля в Украине совершено: 4 тысячи 119 дорожно-транспортных происшествий, с мест совершения которых водители скрылись. Больше всего такие преступления происходят на автодорогах Днепропетровской (710 ДТП), Донецкой (607), Харьковской (497), Одесской (294), Львовской (216), Луганской (161), Киевской (142) областей и Киева (193). Среднегосударственный показатель раскрытия указанных автопроисшествий составляет 72,4%.

За 10 месяцев этого года на автодорогах государства совершено 1 тыс. 855 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей - иностранных граждан, из них 519 ДТП - с пострадавшими, в результате которых 93 человека погибло и получили телесные повреждения 746 участников дорожного движения.

Больше всего таких аварий совершено в Киеве (328 ДТП), на территории Крыма (139), Черниговской (124), Харьковской (117), Одесской (102), Донецкой (75), Львовской (72), Запорожской (68), Полтавской и Ривненской (по 66) областей.

Больше всего такие ДТП совершены по вине водителей Российской Федерации - 751 ДТП или 40,5%, Республики Молдова (154), Республики Польша (151), Республики Беларусь (142), Федеративной Республики Германия (85), Республики Литва (49), Соединенных Штатов Америки (41), Азербайджана (40), Армении (35).