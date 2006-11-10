По случаю 100 дней Янукович приказал снять с Украинского дома флаг Евросоюза?

Возле Украинского дома 10 ноября исчез флаг Евросоюза. Здесь синее полотнище с венцом звезд развевалось почти десять лет – с 1997 года. Даже во времена Кучмы Европейская площадь с евросоюзовским флагом удостоверяла западный выбор Украины, о который тогдашний Президент тоже много говорил...

В пятницу утром я обнаружила, что флагшток – опустел. Вместо этого возле Украинского дома скопилась серая масса людей с бело-голубыми флагами. Милиционер сказал, что это “антикризисная коалиция” празднует вместе с правительством 100 дней премьер-министра Януковича.

– А куда делся флаг Евросоюза? – спросила я.

– Понятия не имею, – ответил милиционер. – По-видимому, Янукович с Морозом передумали в Европу.

Светлана Германчук, г. Киев

От редакции. Корреспондент УНИАН, убедившись в отсутствии флага Европейского Союза на одном из флагштоков возле Украинского дома (на другом висел украинский прапор), позвонил директору заведения – Наталии Заболотной. Она сообщила, что Кабинет министров попросил поднять на флагштоке возле Украинского дома большой флаг Украины (больше от того, который обычно висит) на время проведения совместного заседания антикризисной коалиции и правительства по случаю 100 дней работы Кабмина. С письмом в соответствующие инстанции обратился министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов. Соответственно, небольшой флаг Евросоюза пришлось снять. Заболотная заверила, что после проведения мероприятия “все будет возобновлено”.

На фото - флагштоки возле Украинского дома 10 ноября