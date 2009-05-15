Литвин: игорный бизнес надо перенести на о.Змеиный

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что игорный бизнес может «перейти в тень».

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Председатель ВР высказал в интервью телеканалу «Рада».

Комментируя принятие сегодня парламентом соответствующего закона он сказал: «Такая опасность есть».

По словам В.ЛИТВИНА, поэтому ВР в заключительных положениях предусмотрела принятие «развернутого закона», где бы нормировался контроль за игорным бизнесом.

При этом он отметил, что игорный бизнес нужно перенести «в контролируемые точки – на остров Змеиный, на Косу Тузлу».

По словам Председателя ВР, те, «у кого деньги жмут в карманах» должны приезжать в специально отведенные места и оставлять деньги «одноруким этим бандитам и другим игральным средствам».

В.ЛИТВИН считает, что должен быть контроль за тем, чтобы деньги из этого бизнеса шли в бюджет, в частности на развитие спортивных сооружений. Он добавил, что на сегодняшний день следует исправлять ситуацию, когда “из 10 призывников 7 не могут ни разу подтянуться на перекладине”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, ВР приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игорного оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.