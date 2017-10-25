25 октября в Киеве откроется первое энергоэффективное здание

25 октября в 18.00 по адресу ул. Ярославская 58 состоится пресс-тур на первое в Украине полностью энергоэффектвиное здание, построенное по стандарту "зеленого" строительства BREEAM - ASTARTA Organic Business Center, официально открытие которого также состоится 25 октября.

https://youtu.be/PMTUW6cEHLU

При строительстве и дальнейшей эксплуатации БЦ применяются экологически безопасные материалы, энергоэффективные технологии, современная инженерия, системы интеллектуального управления. Основной задачей зеленого строительства является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. Задача здания - не вредить окружающей среде, быть комфортным для людей и помогать экономить на коммунальных платежах (электричество, вода).

Система экологической оценки объектов недвижимости BREEAM была создана в 1990 году в Великобритании, сегодня BREEAM является всемирно известным «знаком качества» зданий. Состоянием на 2017 год сертификат BREEAM получило 550 789 объектов по всему миру и еще 2,25 млн зданий находится на этапе проектирования. БЦ ASTARTA сегодня является первым и зданием в Украине, которое запроектировано согласно сертификата «зеленого» строительства BREEAM (сертификация - август 2016 г.).

Также в рамках мероприятия состоится открытие ASTARTA Organic Park - парка в рамках бизнес-центра, который будет публичным городским пространством, свободным для посещения всеми киевлянами.

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